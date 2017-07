Mame Khary Diène (ACT) "Mon défunt mari Dj Edouard était mon ami. La femme doit être consciente que c'est son mari qui va l'emmener au paradis"

Mame Khary Diène, porte-parole de l’Alliance pour la citoyenneté et le travail (ACT) est l’invitée de ce numéro 2 de l'émission Bary Fem de Leral TV. Elle y décrit les artifices et les secrets de femmes sans oublier de donner de bons conseils pour un ménage apaisé. Mame Khary Diène n’a pas aussi oublié de faire un témoignage appuyé à son défunt mari Adama Edouard Ndiaye Dj Edouard Ndiol Coumba.



Leral TV informe à ses chers internautes et téléspectateurs que les commentaires sur l’émission « Madame la candidate » ont été bloqués afin de protéger l’intégrité morale de nos femmes politiques qui nous font l’amabilité de nous accorder des entretiens exclusifs.



Comme vous le savez, certains commentaires malveillants pullulent parfois en bas de certains articles politiques, particulièrement quand il est question de chapelles politiques différentes.



Leral TV est aussi en mesure d’informer que les commentaires seront bloqués pour garantir l’honorabilité de toute personnalité politique qui désirera accorder à notre plateforme une interview exclusive.



Pour les femmes désirant des interviews sur Leral TV, appelez au Tél +221 78 019 69 69 ou au +221 77 754 95 95.