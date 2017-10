Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Mame Khary Diène, DG Laboratoires des Laboratoires Bioessence parmi les dirigeantes sénégalaises les plus influentes Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Octobre 2017 à 10:06 | | 0 commentaire(s)|

Ces femmes se sont hissées à la tête de grandes entreprises sénégalaises en tant que numéro un ou deux, dans des secteurs très masculins. Elles font rayonner l’économie du continent et méritent un coup de projecteur. Découvrez MAME KHARY DIENE, DG DES LABORATOIRES BIOESSENCE.

Ingénieure de formation, Mame Khary Diène ne pensait pas être aujourd’hui une figure incontournable du paysage de la cosmétique sénégalaise. Formée à l’EDHEC de Lille, elle entame une carrière dans la finance et le conseil chez CapGemini France, l’un des plus grands cabinets de conseils du monde en 1999.



Six ans plus tard, et après être passée par BNP Paribas, Mame Khary Diene fait son retour au Sénégal et lance sa propre entreprise, les Laboratoires Bioessence, dans le but de promouvoir son terroir. Avec son entreprise de cosmétiques et produits d’entretien issus de la récolte et de la cueillette locale de karité et de baobab, elle souhaite mettre l’Afrique en avant et prouver que le continent peut aussi produire des produits de qualité.



Avec les Laboratoires Bioessence, Mame Khary Diène a relancé l’économie de minorités ethniques ou économiquement marginalisées.



Son engagement auprès des femmes et de l’entrepreneuriat au féminin lui a valu plusieurs récompenses comme celle de la Fondation Hillary Clinton en 2013, qui l’a désigné « femme de l’année » lors de l’African Women Enterpreneurship Programm (AWEP), ou encore du Cartier Women’s Initiative Award for Africa en 2008.



Source Into The Chic (JA)





