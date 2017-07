Mame Khary Diène (porte parole ACT): "La femme sénégalaise est transversale et multi-tâches. Elle doit s'émanciper et reprendre son destin en main" Mame Khary Diène, porte-parole de l’Alliance pour la citoyenneté et le travail (ACT) est l’invitée de ce numéro de l'émission intitulée « Madame la candidate » . L’amazone du Président Abdoul Mbaye a démarré par une émouvante story telling d’un drame d’une fille peulhe du nom de Farmata pour terminer par un plaidoyer retentissant de la femme sénégalaise qui, selon, elle est transversale et multitâche.

Rédigé par leral.net le Mardi 18 Juillet 2017 à 11:31



Leral.net à travers sa plateforme Leral.TV entre dans le coin des femmes en lançant ce mercredi une nouvelle émission intitulée « Madame la candidate » qui sera une vitrine de la parité et de l’approche genre en perspective des Législatives du 30 juillet prochain. Il ainsi sera donné l’opportunité dans une interview vidéo à une investie de liste à décrypter, selon elle, les rapports de pouvoirs entre les femmes et les hommes basés sur l’assignation des rôles socialement construits en fonction du sexe.

Note de la rédaction



Leral TV informe à ses chers internautes et téléspectateurs que les commentaires sur l’émission « Madame la candidate » ont été bloqués afin de protéger l’intégrité morale de nos femmes politiques qui nous font l’amabilité de nous accorder des entretiens exclusifs.



Comme vous le savez, certains commentaires malveillants pullulent parfois en bas de certains articles politiques, particulièrement quand il est question de chapelles politiques différentes.



Leral TV est aussi en mesure d’informer que les commentaires seront bloqués pour garantir l’honorabilité de toute personnalité politique qui désirera accorder à notre plateforme une interview exclusive.



Pour les femmes désirant des interviews sur Leral TV, appelez au Tél +221 78 019 69 69 ou au +221 77 754 95 95.

