Mame Less Camara administrateur général de Go Medias,un homme du sérail à la tête du groupe de presse de Coumba Gawlo Seck

Rédigé par leral.net le Mardi 3 Janvier 2017 à 14:50

Dans la logique de doter son groupe de presse d’expertise et de profiler le personnel pour les challenges professionnels, Coumba Gawlo a nommé Mame Less Camara, administrateur général de GO Médias. Icône du journalisme sénégalais, Monsieur Camara est connu pour ses états de service mais aussi pour son expérience avérée en matière de management, selon un communiqué reçu à leral.net et signé du manager de l'artiste Mactar Seck. Il lui revient désormais la tâche de piloter les organes du groupe de presse de Sacre Cœur avec la mission principale d’en faire un levier de développement. Avec une radio FEM FM émettant sous la fréquence 87.9 qui gagne en audimat depuis son lancement, une télévision en gestation et un portail internet à venir, le groupe GO Médias se positionne parmi les organes de presse qui comptent dans le paysage médiatique sénégalais. L’arrivée de Mame Less Camara dans le sillage des jeunes professionnels qui réussissent avec brio à positionner le groupe de presse résume l’engagement de la chanteuse Coumba Gawlo de se doter des moyens à la mesure de ses ambitions. C’est ainsi que plusieurs grosses pointures de la presse comptent intégrer l’équipe de choc qui se profile pour porter le challenge du groupe GO Médias et accompagner les efforts de développement impulsés par la promotrice, par ailleurs présidente directrice générale du groupe, renseigne-t-on dans ce communiqué .

leral.net

