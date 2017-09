Mame Mactar Guèye: "aucun membre du gouvernement n'est venu soutenir les musulmans Rohingyas..."

En Birmanie, la minorité musulmane est victime de massacres et d’exactions de la part de l’armée birmane. Face à une telle situation, l’Organisation islamique Jamra et l’Observatoire de veille et de défense des valeurs culturelles et religieuses « Mbañ gacce », entendent marquer leur soutien aux Rohingyas par une marche qui a commencé à déferler de la Grande Mosquée de Dakar à la Place de l’Obélisque.



Rédigé par leral.net le Samedi 16 Septembre 2017 à 09:16 | | 0 commentaire(s)|