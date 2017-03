Mame Mbaye Niang : « Pour sa ligne de défense, Khalifa Sall a fait dans la confusion, la diversion et la victimisation » En conférence de presse, Mame Mbaye Niang, Mame Mbaye Niang, ministre de la Jeunesse, de l'emploi et de la construction citoyenne a tiré à boulets rouges sur Khalifa Sall sur la gestion de la caisse d’avance de la mairie de Dakar. Selon le chargé de la jeunesse à l’Alliance pour la République, Khalifa Ababacar Sall fait dans la confusion, la diversion et la victimisation pour une ligne de défense qui veut incontestablement se soustraire de la vérité, alors que le rapport de l’Inspection générale d’Etat (IGE) reste accablant par rapport à cette gestion désastreuse des deniers publics.

Rédigé par leral.net le Vendredi 10 Mars 2017 à 17:24



