Mame Mbaye Niang met en garde les soutiens de Kemi Séba

Pour l’ex-ministre de la jeunesse, le Sénégal doit assurer la sécurité de ses ressortissants qui vivent à l’étranger. C’est la raison pour laquelle, il trouve « normale » l’expulsion de l’activiste franco-béninois. « Il y a des gens qui s’aventurent à créer la confusion par rapport à l’expulsion d’un citoyen français du territoire national. En voulant dénigrer nos institutions, entacher notre réputation de Teranga. Il faut comprendre qu’il y a des mesures de souveraineté à appliquer », a-t-il rappeler.



A l’en croire, des « des gens s’activent aujourd’hui de façon illégale et arbitraire pour semer des confusions ». « Il faut savoir qu’il y a des millions de compatriotes sénégalais qui vivent en Afrique. Le Monsieur qui a été expulsé menace les intérêts de ces Sénégalais-là. Ce Monsieur a insulté les chefs d’Etat des autres pays… Maintenant, vous voulez qu’on ne tienne pas compte des intérêts des millions de Sénégalais qui vivent dans la Sous-région pour les intérêts d’une seule personne qui est étranger à ce pays et qui veut mettre en péril les intérêts des autres ?, demande l’ex-ministre sur Rfm.



Pour lui, « il faut arrêter ces activités qui ne sont animées que par des gens dont le seul intérêt est de déstabiliser les gens ».



« C’est le moment de travailler ; on doit se concentrer et veiller sur les intérêts du Sénégal et non pas créer ces genres de confusion autour de groupes qui ne représentent absolument rien. Il faut qu’on arrête…», a-t-il martelé.

La rédaction de Leral.net