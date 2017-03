Mame Mbaye Niang minimise Thiaat et cie: « Y en a marre est plus une association d’amis qu’autre chose »

Les activistes du mouvement «Y en a marre» ont annoncé hier, en marge de leur conférence de presse qu’ils organiseront une manifestation le 7 avril à la place de l’Obélisque pour dénoncer «les déboires du régime en place». Une posture que le ministre Mame Mbaye Niang ne cautionne pas, pensant ainsi qu’ils ne «représentent pas la jeunesse sénégalaise».



Invité de l’émission Faram facce, Mame Mbaye Niang voit ledit mouvement comme «un groupe d’amis qui défend sa cause et ses convictions mais qui ne représente pas la jeunesse sénégalaise». Selon le ministre donc, «Y en a marre est plus une association de jeunes qu’autre chose».



Toutefois, bien qu’il ne partage pas la même vision des choses que ces jeunes activistes, Mame Mbaye Niang de dire qu’ils «ont la latitude d’exprimer leur vision mais que cela se fasse dans les règles de l’art».



Entre autres revendications, le mouvement «Y en a marre» dit avoir pris note des déboires du régime en place (emprisonnement d’opposants politiques, instrumentalisation de la justice) et compte amorcer le combat. Ainsi, une mobilisation devant atteindre le million de personnes reste la volonté de Fou Malade et cie.

