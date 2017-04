Mame Mbaye Niang réchauffe le coup de froid dans les rapports entre Thérèse Faye... Mame Mbaye Niang réchauffe le coup de froid dans les rapports entre Thérèse Faye, Cheikh Bakhoum, entre autres factions de la Cojer : retour sur l’audience avec Macky Sall qui a tout enclenché

Rédigé par leral.net le Mardi 25 Avril 2017 à 15:08 | | 0 commentaire(s)|

Il y a de cela environ dix jours, Actusen.com écrivait en exclusivité que le Président de l’Alliance pour la République (Apr), Macky Sall, avait reçu en audience les différentes factions de ses Jeunesses républicaines.

Ce, pour les sommer de taire leurs divergences, d’enterrer la hache de guerre et de concentrer leurs énergies dans l’intérêt exclusif du Parti. Aussi, Actusen.com avait-il révélé à l’époque que Macky Sall a intimé l’ordre à ses hôtes d’alors de ne point communiquer dans la presse sur cette audience.

Au cours de laquelle, le chef de file du Parti présidentiel avait vivement condamné les scènes de violence qui rythmaient la vie des Jeunesses de son Parti.

A cette rencontre du Palais, participaient le ministre de la Jeunesse et de la Construction citoyenne (Jecc), Mame Mbaye Niang, la coordonnatrice de la Convergence des jeunesses républicaines, Thérèse Faye, ainsi que le Directeur général de l’ADIE, Cheikh Bakhoum, entre autres factions de la Cojer.

Mame Mbaye Niang, dans le costume du père de famille, rassembleur

Même si certains responsables de la Cojer, pour vainement tenter de démentir les écrits d’alors de Actusen.com, avaient investi les réseaux sociaux, pour crier à une supposée tentative de manipulation, que nenni ! Dans la mesure où Actusen.com avait non seulement raison en soulevant le gros lièvre au sujet de cette audience.

Mais aussi, votre Site est en mesure d’écrire, sans courir le risque d’être démenti, que c’est à la suite de cette audience à leur accordée que le Ministre Mame Mbaye Niang a, en bon rassembleur, et dans le costume d’un “bon père de famille”, décidé d’animer une conférence de presse, à laquelle prendront également part, sauf coup de théâtre, Thérèse Faye, Cheikh Bakhoum, Mame Marième Babou Thiam.

Et, pour convaincre les plus sceptiques quant à sa disponibilité à faire cesser les querelles et autres guerres de positionnement, le Ministre Mame Mbaye Niang, qui chapeaute les Jeunesses républicaines, a, dans un passé encore récent, rencontré Thérèse Faye.

D’ailleurs, l’idée de voir l’une des factions boycotter cette après-midi, ce face-à-face entre le Ministre Mame Mbaye Niang, est quasi nulle. Car on ne voit pas l’une d’elles cracher contre le vent, en refusant d’appliquer les instructions de leur mentor, Macky Sall.

Pour rappel, depuis quelque temps, dans le cadre d’une guéguerre de positionnement et de querelles de leadership au sein de la Cojer, la coordonnatrice est maintenue en poste, malgré le fait qu’elle ait dépassé l’âge requis pour présider aux destinées de cette structure de l’Apr.

Actusen.com



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook