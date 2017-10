Mame Mbaye Niang reprécise sa pensée sur l’UEMOA : « je parlais d’espace géographique, et non monétaire... » Il y a quelques jours le tout nouveau Ministre du tourisme était au pays de Marianne, pour relancer le tourisme sénégalais. Mais ce grand désir de relever le tourisme national s’est heurté au tir groupé de ses détracteurs, qui ne l’ont pas loupé, sur les réseaux sociaux et dans la presse en ligne.

Il a fallu donc pour Mame Mbaye Niang, attendre la fin de la tempête pour calmer les ardeurs et les esprits en reprécisant sa pensée. Et il est compréhensible qu’en parlant de l’Uemoa comme zone géographique, on ne saurait en extirper la Gambie, la Guinée Conakry ni même la Mauritanie de l’espace géographique de l’Union, d’où d’ailleurs souvent certaines difficultés pour ces pays de faire des transactions avec leurs voisins en usant du franc CFA.



Certainement ses détracteurs n’ont pas raté une belle occasion de le noyer dans une piscine vidée, souligne sanslimitesn.com. Et in fine, la compréhension est au-delà même du désaccord politique, il est plutôt technique entre des jeux de mots, culturellement acceptables.



Il faut noter que pendant de nombreux jours, le ministre a été la risée au niveau de la toile.

