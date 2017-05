Mame Mbaye Niang sur la pagaille à l'APR: " Macky Sall va siffler la fin de la réaction"

Selon le ministre de la jeunesse Mame Mbaye, l'Alliance pour la République ne traverse pas une crise, mais plutôt des "moments agités", qui dit il, sont "tout à fait normal". "C'est dans l'ordre naturel des choses que des ambitions puissent être manifestées à quelques mois des législatives", a soutenu le secrétaire national chargé des jeunesses de l'Apr, lors d'un entretien avec le journal EnQuête. Interpellé sur le cas, des responsables (Aliou Sall, Yakham Mbaye et Moustapha Diakhaté) qui s'insultent par presse interposée, Mame Mbaye déclare: "si on trois responsables qui se chamaillent cela ne doit pas poser de problèmes particulier. Cela montre que la discipline de parti est toujours de rigueur à l'Apr" "On ne peut pas empêcher à une personne de défendre ses idées. Ce qui est important c'est se ranger derrière la majorité du parti. Je suis convaincu qu'il n'y a de crise d'autorité dans le parti. On va dépasser toutes ces histoires Le président va siffler la fin de la réaction", a-t-il assuré.