Mame Rose Astou Sarr, Sonatel : "Avec la Fibre Orange, nous allons vivre une révolution digitale avec les clients"

L’ingénieur télécom Mame Rose Astou Sarr, Responsables des offres internet au niveau de la Direction des entreprises de Sonatel qui pilote aussi le projet lancement fibre optique sur le marché résidentiel et sur le marché entreprises explique ici cette révolution digitale avec la Fibre optique.

Après la 4G, Sonatel offre aujourd'hui l'internet très haut débit à ses clients grands public et entreprises grâce à une technologie innovante : la fibre optique. Le lancement de la Fibre Orange a eu lieu jeudi soir dans les locaux du SMART STORE situé sur l'avenue Cheikh Anta Diop de Dakar. La fibre optique est un support de transmission à très haut débit. Elle est fine et souple comme un cheveu. La fibre optique est aussi destinée à l'usage des particuliers (domiciles) qu'aux entreprises quelle que soit leur taille (grande entreprises PME, PMI, etc).



