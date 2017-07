Mamhamed Boun Abdallah Dionne : "Chaque fois que je vois Niasse aux côtés du Président Macky Sall, je suis rassuré"

Après l’étape de la Casamance, Mahammed Boun Abdelah Dionne était hier, dans le Ndoucoune. Arrivée à Nioro après 22 heures, le Premier ministre, sans vouloir faire le bilan du régime, a soutenu qu’il n y a pas plus éloquent que la route Dinguirail-Nioro-Keur Ayip pour matérialiser l’ambition du Président Macky Sall à abréger la souffrance des populations sénégalaises.



Il annonce dans la foulée le bitumage de 12 kilomètres de routes entre Wack Ngouna et Koutango. Mahammed Dionne, appréciant la loyauté du Président Moustapha Niasse, tête de liste départementale à Nioro du Rip, déclare : «chaque fois que je vois Niasse aux côtés du Président Macky Sall, je suis rassuré». Le Président de l’Assemblée nationale, confie le PM, et les autres leaders de BBY, ont décidé avec le chef de l’Etat de faire de lui le porte étendard de leur liste.



Benno, son camp, est à l’en croire, celui du triomphe. Car l’opposition, consciente de son inexistence, ne veut même plus aller à la compétition. Elle avait réclamé 4 millions de cartes pour y participer, le fichier compte aujourd’hui 6 millions d’inscrits dont 5,2 ont déjà retiré leurs cartes.



Moustapha Niasse pour sa part pense que «Macky Sall ne s’est pas trompé en faisant le choix de Boun Dionne. Il fallait donner les clés à quelqu’un de travailleur, loyal avec une expérience d’Etat. Son Premier ministre était le mieux indiqué».



En ce qui concerne la coalition BBY dans le département de Nioro du Rip, le patron de l’Afp explique qu’il a le bénéfice d’être uni. Il parle d’une même voix, dispose d’un même idéal et a un même engagement. C’est fort de cela qu’il estime que le moment est venu pour faire de la place aux plus jeunes. «On vous accompagne. Nous avons fait notre temps». Ce qui lui fait dire que «demain, c’est l’avenir mais se prépare aujourd’hui puisque le passé inspire toujours l’avenir».



Niasse demande à ses jeunes camarades, militants et responsable Bby du département de gagner le scrutin du 30 juillet prochain. Surtout que le Président Sall a doté Nioro de moyens conséquents pour la bataille électorale. A l’endroit du PM Niasse soutient : «Je suis fier de toi. Fier de ce que tu es et de ce que tu es en train de faire».



Admirant «la loyauté granitique» de Dionne envers son patron, le leader progressiste révèle : «le scrutin du 30 juillet est le premier tour de la Présidentielle de 2O19». Il faut par conséquent «le remporter haut la main et laisser le camp d’en face crier à nouveau comme un vaut qu’on égorge».