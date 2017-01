Mamoudou Ibra Kane: «Ce livre, certains le liront avec beaucoup de colère, d’autres avec indifférence»

Le journaliste Mamoudou Ibra Kane, Directeur général du Groupe futurs médias (Gfm), trempe encore sa plume dans l’encre. Il vient de publier un livre titré : «Le Sénégal : chroniques d’une alternance de braises». La cérémonie de dédicace a eu lieu ce jeudi 12 janvier 2017, à la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Dakar.



L'ouvrage est un condensé de ses chroniques diffusées à la Radio futurs médias (Rfm) de 2007 à 2012. Le livre parle de politique et des politiques, du Président de la République, du Premier ministre, des députés, de la Diplomatie, de la Magistrature, de la Justice, de la Religion, des Syndicats, de sujets sociaux tels que l’électricité.



Il parle également des castes au Sénégal, de la Société civile, de la classe moyenne, de la presse, du Sénégal, des pays étrangers. Bref, il parle d’un peu de tout. Mais, ce livre n’a pas pour objet de «remuer le couteau dans la plaie», précise l'auteur.



«Ce livre, certains le liront avec beaucoup de colère. D’autres avec indifférence», note Mamoudou Ibra Kane. Mais le plus important, insiste-t-il, «c’est de retenir qu’il y a des actes et des paroles qui méritent d’être fixés». Le journaliste invite ainsi le public à lire son livre en «écoutant son auteur».

La cérémonie de dédicace a enregistré la présence de ministres, d’anciens ministres, de diplomates, de chefs religieux, de professeurs d’université, de politiques, de députés, d’avocats, de collègues, d’amis, de parents, de proches, entre autres.