Man. United : Mourinho y croit encore

José Mourinho était en conférence de presse lundi. Avant la réception d'Everton mardi à Old Trafford, le technicien de Manchester United, a évoqué la Ligue Europa et la Premier League. Et tant que ce n'est pas mathématiquement joué, il veut encore croire au Top 4.



"Je pense avec les mathématiques. Tant que cela reste mathématiquement possible, on continuera d'essayer (de finir dans le Top 4). Cette semaine est une semaine sans Ligue Europa. On ne doit pas penser à l'Europe. Au niveau de la concentration, c'est assez simple. Nous devons jouer Everton et Sunderland. Ces deux matchs, nous devons les appréhender en ne pensant qu'à la Premier League. Rien d'autre. Après le match contre Sunderland, on aura Anderlecht. Les quarts de finale de la Ligue Europa. Ce qui est très important pour nous."



Manchester United, 5e de Premier League à 16 points du leader Chelsea espère décrocher une place qualificative pour la Ligue des Champions. Devant eux leurs voisins, Manchester City, sont 4e avec 56 points, Liverpool 3e avec 59 points et Tottenham 2e avec 62 points.