Manchester City: A seulement 9 ans il s’illustre comme le futur prodige du football africain

Rédigé par leral.net le Lundi 8 Mai 2017 à 09:06

Tristan Ashu est camerounais d’origine, il a seulement 9 ans et est peut être le futur prodige du football africain. L’on parle déjà du prochain Samuel Eto’o.

Petit neveu de l’artiste musicien camerounais et ex animateur radio vedette à Douala, Nabil Fongot, Tristan Ashu est même comparé à Lionel Messi qui a signé à 13 ans au FC Barcelone. En effet ce gamin vient d’être recruté par Manchester City.



Cette venue chez les citizens s’est faite grâce à Smart Sport Management et son patron Ivo Chi qui ont eu le nez creux depuis quelques années en se rapprochant de la famille de cette jeune pépite pour assurer les conseils.

Cet espoir du football africain et camerounais pourrait bien dans quelques années, rejoindre le registre des illustres comme Roger Milla et bien d’autres.



