Manchester City : Ballon d’Or, trophées… Le coup de gueule de Pep Guardiola ! Pep Guardiola, coach de Manchester City, ne semble pas être un grand fan du Ballon d’Or…

Rédigé par leral.net le Samedi 4 Mars 2017 à 22:15 | | 0 commentaire(s)|

C’est la mode depuis quelques années. Les jeunes joueurs pleins d’ambitions n’hésitent pas à clamer haut et fort leur intention de remporter le Ballon d’Or. L’exemple parfait est Paul Pogba, qui a plusieurs fois assuré viser la distinction personnelle. Les déclarations du milieu de terrain de Manchester United et de l’équipe de France n’ont d’ailleurs pas plu à tout le monde. Plusieurs grands noms du football ont en effet critiqué cette ambition teintée d’arrogance.

« Les joueurs qui disent rêver du Ballon d’Or ? Ridicule ! » L’avis de certains est que les trophées collectifs valent beaucoup plus que les distinctions individuelles, comme le Ballon d’Or. C’est le cas de Pep Guardiola. « J’entends plein de fois des joueurs dire qu’il veulent gagner le Ballon d’Or ou je ne sais quoi » a lancé le coach de Manchester City, d’après des propos rapportés par Mundo Deportivo . « C’est tout bonnement ridicule ! Ça n’a aucun sens de dire cela. Ce qui rend heureux les gens, ce sont les trophées collectifs. Mais maintenant le football a bien changé ».



source:le10sport



