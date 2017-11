Manchester City, Barça, Bayern, Naples : les leaders font la loi Retrouvez ce qu'il faut retenir de ce samedi en Angleterre, en Espagne, en Italie et en Allemagne. Les leaders se sont notamment tous imposés, alors que la Roma a remporté le derby face à la Lazio.

Premier League Manchester City s'impose en costaud à Leicester

A défaut d'avoir offert une nouvelle démonstration offensive, Manchester City a fait preuve d'un grand sérieux pour venir à bout du Leicester (0-2) de Claude Puel. Très bien regroupés en défense dans le style qu'on leur connait, les Foxes ont tenu presque une mi-temps face à l'ogre mancunien.



Car Manchester pensait vivre une après-midi plus difficile qu'à l'accoutumée, à force d'échouer dans le premier acte. D'autant plus que John Stones, blessé, devait quitter ses partenaires avant la demi-heure de jeu. Mais une action collective de grande classe est venue assommer Leicester juste avant la pause. Gabriel Jesus, titulaire en pointe, était à la conclusion du mouvement (0-1, 45e) et poussait le ballon dans le but vide après un caviar de Silva, qui avait fixé le gardien. Dans le second acte, l'énorme opportunité des locaux (48e) laissait penser qu'une égalisation était possible. Une interrogation vite balayée par la contre-attaque de Kevin De Bruyne, qui concluait d'une frappe pure du gauche (0-2, 49e). Dans ce duel de «City», c'est Manchester qui sort donc logiquement vainqueur au terme d'une prestation finalement maîtrisée, s'offrant une dixième victoire consécutive en Premier League.





Les résultats de la 12e journée de Premier League

Arsenal - Tottenham : 2-0

Leicester - Manchester City : 0-2

West Bromwich - Chelsea : 0-4

Liverpool - Southampton : 3-0

Burnley - Swansea : 2-0

Bournemouth - Huddersfield : 4-0

Crystal Palace - Everton : 2-2

Manchester United - Newcastle : 4-1



Dimanche

Watford - West Ham (17h00)



Lundi

Brighton - Stoke (21h00)





Liga Sans briller, le Barça enchaîne



Le FC Barcelone a poursuivi sa domination outrageuse du Championnat, en enregistrant son onzième succès de la saison (plus un nul) sur la pelouse de Leganés. Un score net de 3-0 qui ne reflète pas franchement la physionomie de la rencontre.



Bousculés tout au long de la partie, les Catalans peuvent remercier Ter Stegen, auteur de plusieurs parades décisives : devant Szymanowski (35e), Beauvue (52e) et Amrabat (63e). Le Marocain, par ses dribbles, a souvent perforé la défense barcelonaise et a été dans tous les bons coups des locaux.



L'autre artisan du succès catalan se nomme Luis Suarez, qui a mis fin à un mois de disette en Liga en signant un doublé. Après un ballon relâché par Cuellar à la suite d'un centre fort côté droit d'Alcacer, l'Uruguayen trainait pour reprendre en force (28e), avant d'inscrire un deuxième but d'une demi-volée acrobatique (60e) sur un nouveau ballon détourné par le gardien, après une frappe puissante du gauche d'Alcacer.



Messi, dernier membre de ce trio d'attaque, est resté très discret face aux joueurs de la banlieue de Madrid. Néanmoins, la Pulga a été à l'origine du dernier but. Dans la surface, au milieu de plusieurs défenseurs, il a parfaitement servi Paulinho.



Les résultats de la 12e journée de Liga

Gérone - Real Sociedad : 1-1

Getafe - Alavés : 4-1

Leganés - FC Barcelone : 0-3

Séville FC - Celta Vigo : 2-1

Atlético de Madrid - Real Madrid : 0-0



Dimanche

Malaga - Deportivo La Corogne (12h00)

Espanyol Barcelone - Valence CF (16h15)

Las Palmas - Levante (18h30)

Athletic Bilbao - Villarreal (20h45)



Lundi

Eibar - Betis Séville (21h00)







Bundesliga Intraitable, le Bayern creuse l'écart sur ses poursuivants



Les Bavarois ont enchaîné une cinquième victoire consécutive en Championnat, en dominant sans difficulté leur voisin, Augsbourg (3-0). Sans aucun joueur français aligné au coup d'envoi (Tolisso est entré à la 78e), le leader du Championnat a tué le suspense avant la pause (2-0), porté notamment par un excellent Arturo Vidal. Ce dernier a ouvert le score à la 31e minute, à la suite d'un coup de pied arrêté. Profitant d'un cafouillage dans la surface, le Chilien reprenait en pivot du droit.



Avant de se muer en passeur pour Robert Lewandowski (38e), qui ajustait parfaitement Marwin Hitz d'un tir croisé. Au retour des vestiaires, le Polonais inscrivait déjà son troisième triplé de la saison pour porter son total à treize buts en douze matches. Une soirée parfaite pour les Munichois, car dans le même temps Leipzig, qui a mené par deux fois au score, a finalement été tenu en échec par le Bayer Leverkusen (2-2), pourtant réduit à dix après la pause. Le Bayern prend le large au général : six points d'avance sur Leipzig (2e) et désormais neuf sur Dortmund (3e), battu vendredi à Stuttgart (2-1).



Les résultats de la 12e journée de Bundesliga

Stuttgart - Borussia Dortmund : 2-1

Bayern Munich - Augsbourg : 3-0 Bayer Leverkusen - Leipzig : 2-2

Hoffenheim - Eintracht Francfort : 1-1

Mayence - FC Cologne : 1-0

Wolfsburg - Fribourg : 3-1

Hertha Berlin - Borussia Mönchengladbach : 2-4



Dimanche

Schalke - Hambourg (15h30)

Werder Brême - Hanovre (18h00)



Serie A La Roma s'adjuge le derby de la capitale, Naples conforte sa place de leader

Dans le 147e derby romain, la Roma a pris le meilleur (2-0) sur la Lazio. L'affiche entre le quatrième et le cinquième du Championnat, dans un Stadio Olimpico des grands soirs, avait de quoi faire saliver.



Pourtant, le spectacle en tribunes n'a pas entraîné l'avalanche de buts escomptée, surtout en première période. Un premier acte marqué par de nombreux duels, où Edin Dzeko a eu les plus grosses occasions, par deux fois de la tête (17e et 21e) puis sur une volée stoppée par Thomas Strakosha (35e).



Ce n'est qu'au retour des vestiaires, à la 48e minute précisément, que le match s'est emballé. Grâce à un penalty généreusement accordé par l'arbitre, Diego Perotti a mis les siens devant (1-0, 49e), inscrivant au passage son troisième but de la saison en Serie A. Avant que Radja Nainggolan ne vienne rapidement creuser l'écart (2-0, 53e) d'une belle frappe croisée à l'extérieur de la surface.



Grâce à la vidéo, l'arbitre a ensuite sifflé le deuxième penalty de la rencontre, et permis à Immobile (2-1, 72e) de réduire l'écart. Mais c'est bien l'AS Roma qui a pris les trois points qui lui permettent de passer devant son adversaire et de grimper, au moins provisoirement, à la troisième place.



Dans l'autre match de la journée, Naples, largement dominateur, a disposé d'un AC Milan pas franchement au niveau (2-1) grâce à des buts de Lorenzo Insigne (33e) et Piotr Zielinski (73e).



Romagnoli, d'une frappe sublime, a réduit l'écart pour les visiteurs à l'entrée du temps additionnel. Naples conforte ainsi sa place de leader, alors que le Milan est septième à onze points du podium, et avec un match de plus au compteur...



Les résultats de la 13e journée

AS Rome-Lazio Rome : 2-1

Naples-AC Milan : 2-1



Dimanche

Crotone-Genoa (12h30)

Sampdoria Gênes-Juventus Turin (15h)

Udinese-Cagliari (15h)

Benevento-Sassuolo (15h)

Spal-Fiorentina (15h)

Torino-Chievo Vérone (15h)

Inter Milan-Atalanta Bergame (20h45)











France Football

