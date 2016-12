Manchester City, Yaya Touré : "Avec Guardiola, on a longuement discuté et on s'est compris" Les relations entre Pep Guardiola et Yaya Touré étaient problèmatiques, notamment en raison des propos de l'agent du milieu de terrain qui avait reproché à l'entraîneur espagnol de ne pas compter sur son joueur à une certaine époque.

Depuis les excuses de l'agent, Dimitri Seluk, Pep Guardiola convoque plus régulièrement Yaya Touré, qui se montre décisif depuis quelques semaines sous le maillot des Citizens, au point de devenir indispensable.

Au micro de SFR Sport, le joueur est revenu sur ses relations avec Guardiola, avouant qu'il y avait du mieux entre les deux hommes. "Je crois que tout le monde a ses principes et tout le monde sait ce qu’il veut. Quand on veut qu’un joueur fasse le nécessaire on le dit directement et je crois que c’est ce qui a été fait. On a longuement discuté et on s'est compris ce qui fait qu’aujourd’hui je peux retourner avec le groupe", a expliqué le milieu de terrain.



Par ailleurs, Touré a jugé qu'il avait un certain avantage par rapport au reste du groupe : "On a beaucoup de joueurs qui viennent d’arriver et je peux dire que j’ai eu la chance de travailler avec lui à Barcelone pendant deux ans. Je comprends son jeu, comment il pense et ce qu’il veut des joueurs. C’est ce qui, peut-être, me donne un peu plus d’avance par rapport aux autres. Je pense qu’aujourd’hui il a bien compris que le football anglais, comme on le dit souvent, c’est les seconds ballons, les duels. Il arrive à s’adapter et je crois que le message commence à passer", a-t-il conclu.

