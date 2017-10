Manchester City: Yaya Touré aurait trouvé un nouveau club Le milieu de terrain de Manchester City, Yaya Touré serait sur le point de rejoindre les Etats-Unis. Manchester City et le club américain new-york FC auraient trouvé un accord, c’est ce qu’a annoncé la chaîne de télévision sportive américaine ESPN, mardi 24 octobre. L’ex-capitaine des "Éléphants" de Côte d’Ivoire pourrait donc être transféré à la fin de la saison 2017/2018.

Le 02 juin 2010, Yaya Touré signait un contrat de 5 ans pour évoluer sous le maillot de Manchester City. Le 04 avril 2013, l’international ivoirien prolonge son contrat jusqu’en 2017. En fin donc de contrat en juin prochain, Yaya Touré, n’a toujours pas reçu de proposition de prolongation de la part des dirigeants de Manchester City.

Le quadruple ballon d’or africain aurait donc décidé d’entamer les négociations avec ses dirigeants afin de quitter Manchester City. Ce mardi 24 octobre, la chaîne de télévision américaine a annoncé que l’ex-capitaine des "Éléphants" de Côte d’Ivoire, 35 ans, va atterrir dès l’été prochain en Major League Soccer.

Snobé par Pep Guardiola, son ancien entraîneur au FC Barcelone, qui est redevenu depuis la saison dernière son entraîneur à Manchester City, Yaya Touré se sent de nouveau indésirable aux yeux de ce dernier. Depuis le début de la saison, il n’a débuté aucun match de Premier League. Il pourra donc s’assurer d’une place de titulaire au sein de la formation entraînée par Patrick Viera après le départ d’Andrea Pirlo.

Pep Guardiola aurait oublié que son milieu de terrain a disputé 31 matches la saison écoulée et a même reçu l’honorifique distinction de joueur du mois de décembre par les supporteurs de Manchester City.



