Manchester United, Darmian : "Rashford peut faire partie de l'élite" Matteo Darmian est confiant pour l'avenir de Marcus Rashford. Il considère que l'attaquant a le potentiel pour être parmi les meilleurs à son poste.

Lundi 17 Avril 2017 à 20:37

Décisif en inscrivant le premier but de la rencontre face à Chelsea, Marcus Rashford a guidé Manchester United vers une victoire importante dans l'optique de se qualifier pour la prochaine Ligue des champions. Auteur de cinq buts cette saison pour sa deuxième année en Premier League, l'international anglais a connu un passage à vide entre le mois de septembre et le mois d'avril. Néanmoins, il a tout de même démontré un fort potentiel qui peut faire de lui un des meilleurs joueurs de la planète selon Matteo Darmian.

"Marcus Rashford est un grand joueur et il est toujours très, très jeune. Je pense qu'il est très important pour nous avec sa qualité. Il peut être l'un des meilleurs joueurs, l'un des joueurs les plus importants au monde, car il est très bon dans chaque partie du jeu", a avoué Matteo Darmian dans une interview accordée au site officiel du club mancunien.

Le défenseur de Manchester United a défendu le passage à vide traversé par son coéquipier : "Il a une très bonne frappe, des bons mouvements, une bonne vitesse et comme un attaquant, chaque balle qu'il touche il marque. Parfois, il est également normal qu'il ait une période où il ne marque pas. Mais j'espère qu'il peut continuer comme ça, pour aider l'équipe à atteindre les objectifs".





