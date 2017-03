Manchester United, Ibrahimovic : "Ça me motive de jouer contre Guardiola" L'attaquant suédois s'est exprimé au sujet de son passage au FC Barcelone et sa relation avec Pep Guardiola, tout avait bien commencé.

L'attaquant de Manchester United s'est à nouveau exprimé sur sa relation avec Pep Guardiola à son arrivée au FC Barcelone, selon lui, si les choses avaient bien commencé mais son passage au club ne lui a pas laissé un bon souvenir.

Arrivé à l'été 2009 en échange avec Samuel Eto'o, Ibrahimovic est revenu sur cette période. Interrogé par Fabio Capello pour la chaîne Fox Sports, il a notamment avoué que sa relation avec Pep Guardiola à Barcelone manquait d'alchimie.

"Au départ tout allait bien, je marquais des buts et j'avais envie de jouer. Plus tard à Noël, Guardiola change le système et je ne me sens plus aussi bien. Nous avons parlé une fois et il m'a dit qu'il arrangerait tout. Je ne suis pas retourné parler avec lui car ce n'est pas moi qui avais un problème, c'était son problème et il ne l'a pas solutionné. Je ne sais pas pourquoi", a-t-il avoué.

L'attaquant suédois est même allé plus loin, il s'est motivé au moment d'affronter les équipes de Pep Guardiola.



source:goal.com



