Manchester United : José Mourinho entre un peu plus dans l'histoire En décrochant la Ligue Europa ce mercredi avec Manchester United, José Mourinho est devenu le premier entraîneur à gagner deux C1 et deux C3.

Rédigé par leral.net le Mercredi 24 Mai 2017 à 23:46 | | 0 commentaire(s)|

José Mourinho avait fait de la Ligue Europa une priorité, laissant tomber la fin de Championnat. L'entraîneur de Manchester United a été comblé ce mercredi, en voyant ses hommes éteindre l'Ajax (2-0) pour s'adjuger le titre. Grâce à ce succès, le technicien portugais est devenu le premier entraîneur de l'histoire à gagner deux fois la Ligue des champions (2004 avec Porto et 2010 avec l'Inter) et deux fois la Ligue Europa (2003 avec Porto et 2017 avec MU). Sur les 14 finales disputées par ses équipes, Mourinho a gagné 12 fois.



Avec 4 compétitions européennes remportées, Mourinho n'est devancé que par Giovanni Trapattoni (5 – 1 C1, 1 C2, 3 C3), au palmarès des entraineurs les plus titrés en compétition européenne (hors Supercoupe d'Europe).



Lequipe.fr

