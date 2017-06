Manchester United : Paul Pogba rend hommage à Zlatan Ibrahimovic

Officiellement libéré par Manchester United, l’attaquant Zlatan Ibrahimovic (35 ans, 28 matchs et 17 buts en Premier League cette saison) manquera à Paul Pogba (24 ans, 30 matchs et 5 buts en Premier League cette saison)



Au micro de Sky Sport, l’international français a souhaité rendre hommage à son coéquipier suédois.



« Il est un joueur qui nous a beaucoup aidés d’un point de vue athlétique ainsi que du côté mental sur le terrain. Il est une personne merveilleuse, incroyablement drôle, je ne passe que de grands moments avec lui.



Et sur le terrain, il est un gagnant, il a ajouté cette mentalité à notre équipe. Il a marqué beaucoup de buts cette saison, personne n’aurait imaginé ça compte tenu de son âge (28 buts toutes compétitions confondues à 35 ans). Il a eu de la malchance et a subi une mauvaise blessure, mais il a remporté trois trophées avec nous. Il sera toujours Zlatan », a témoigné Paul Pogba.