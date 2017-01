Manchester United : Paul Pogba s’offre un bolide estimé à 200.000 Euros pour 2017…(photo)

C’est l’information qui fait actuellement la Une des manchettes à Manchester United. Selon nos confrères de LCI, l’international français Paul Pogba vient de s’offrir un bolide d’une valeur de 200.000 d’euros. Certaines indiscrétions, révèlent que le joueur français s’est offert cette voiture de luxe en début d’année 2017.



C’est la presse britannique qui a capturé les images de cet impressionnant bijou. Le milieu de terrain de Manchester a été photographié alors qu’il était au volant de cette luxueuse voiture. La marque de la voiture en question est une Audi RS6-R, personnalisée.

Ce modèle à série limitée est l’œuvre du préparateur allemand ABT, spécialisé dans les voitures de sport et les modèles personnalisés. L’international français va enfin pouvoir être au volant de sa nouvelle voiture à Manchester. Et pas n’importe quel bolide. Un petit changement pour le milieu de terrain de Manchester.



Depuis l’année 2016, l’on constate que les stars du football se familiarisent déjà un peu trop avec des voitures de sport. Entre les grandes stars du football et les cylindrées, c’est une véritable histoire d’amour. Il faut dire que certains comme Cristiano Ronaldo ont profité de la fête de fin d’année pour acheter de belles voitures. L’on se souvient que Cristiano Ronaldo a dévoilé sa « nouvelle bête », une Mercedes GLE 63 S Coupé d’une valeur estimée à 140 000 €. Maintenant, c’est le tour de Paul Pogba d’entrer dans la danse.

Il est clair que Paul Pogba vient de marquer la Premier League de son empreinte sous le maillot de Manchester United. Devenu le footballeur le plus cher de l’histoire après avoir vu les Red Devils dépenser 105 millions d’euros pour s’attacher ses services, l’international français s’est hissé au sommet du classement des joueurs les mieux payés du championnat d’Angleterre.



Le footballeur a été aperçu au volant de son nouveau bolide, une Audi RS6-R. Une belle machine de 730 chevaux, qui a la faculté d’atteindre 100km/h en 3,3 secondes et produite en série limitée.





Borel: AFRKMAG

