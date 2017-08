Manchester United, Zlatan juge Lukaku

Zlatan Ibrahimovic vient de signer un nouveau contrat d'un an avec Manchester United et va côtoyer le nouvel arrivant au sein de l'attaque des Red Devils : Romelu Lukaku, un joueur qu'il apprécie.



"C'est un nouveau profil qui n'est pas le même que le mien ou celui de Marcus Rashford. Il est très puissant et sa différence renforce l'équipe", a dit le Suédois au micro d'ESPN, avant de revenir sur les offres dont il a bénéficié au mercato.



"Deux ou trois équipes voulaient avoir 'Ibracadabra', mais j'avais passé une très belle année à Manchester United. On a remporté des trophées et il y a de super gars et un coach que je connais depuis longtemps. Le bonheur n'a pas de valeur", a dit Zlatan.