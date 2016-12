Manchester United renverse Boro grâce à Martial et Pogba

Rédigé par leral.net le Samedi 31 Décembre 2016 à 17:12 | | 0 commentaire(s)|

Malmené à Old Trafford par Middlesbrough ce samedi, Manchester United s’est arraché pour s’imposer 2-1 en cette 19e levée de Premier League, renversant grâce à Martial (85e) et Pogba (86e) alors que Boro avait ouvert la marque à la 67e minute de jeu.



Les Red Devils se hissent ainsi à hauteur de Tottenham, cinquième, alors que leurs victimes du jour se retrouvent dépassées par Leicester, le champion sortant à la peine qui s’est donné de l’air en prenant le meilleur sur West Ham grâce à Slimani (1-0).



Sunderland et Swansea en revanche s’enfoncent après leurs revers respectifs à Burnley (4-1) et à domicile contre Bournemouth (0-3). Enfin dans le duel du ventre mou, West Bromwich Albion dépose Southampton (1-2).



source: 24matins

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook