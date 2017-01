Mandat de dépôt contre Bamba Fall : Ses avocats dans tous leurs états Le placement de Bamba Fall et des 8 jeunes socialistes a mis en rogne les conseils de ces derniers qui ont considéré que cette mesure a été télécommandée par le pouvoir pour atteindre Kalifa Sall. Ce qu’ils ont vivement dénoncé, promettant de ne pas laisser la justice se mettre sous la coupe du chef de l’Etat, aidé en cela par Ousmane Tanor Dieng.



Suite à la décision du Doyen des juges de placer sous mandat de dépôt Bamba Fall et les 8 autre socialistes accusés de tentative d’assassinat, de coups et blessures, et destruction de biens appartenant à autrui, Me Demba Ciré Bathily et Cie sont montés au créneau pour dénoncer ce verdict.



Ainsi, Me Demba Ciré Bathily a déclaré lors d’un point de presse improvisé dans l’enceinte du tribunal Lat Dior que le juge a fait fi de leurs plaidoiries qui ont cependant démontré que rien de toutes ses accusation n’étaient fondées.



Sur la même longueur d’onde, Me Ciré Clédor a fustigé cette parodie de justice, destinée à nuire à un adversaire politique qu’on ne peut atteindre, en l’occurrence Khalifa Sall, le maire de Dakar.

Et, explique-t-il, le Doyen des juges a fait fi des conséquences néfastes de sa décision de ne pas accorder la liberté provisoire qu’ils ont introduite à Bamba Fall et à ses co-accusé. Car, ajoute-t-il, chaque jours passé en prison, est un jour qui pouvait servir aux concernés à régler les problèmes des Sénégalais.



Auparavant, Me El Hadj Diouf avait dénoncé le fait que, «dans aucune des bandes vidéos de la scène qui s’est produite au siège du Parti socialiste le 5 mars dernier, on n’aperçoit l’un des 9 mis en cause. Ce qui les réconforte dans leur position à savoir que la justice constitue simplement un levier pour atteindre Khalifa Sall.



Dans tous les cas, promettent-ils, ils vont mener le combat afin que toute la vérité sur cette affaire sorte au grand jour. Ce qui, pensent-ils, leur sera favorable, puisque leurs clients «n’ont rien à se reprocher.»



