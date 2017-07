Mame Mbaye Niang aux HLM : « Nous ne provoquons personne, mais que personne ne nous provoque »

« Nous ne provoquons personne, mais que personne ne nous provoque, être éduqué dans la religion ne fait pas de nous des peureux », a dit, de but en blanc, Mame Mbaye Niang, hier, lors de sa tournée aux HLM.



Ayant été reçu par le guide religieux, Chérif Abdallah Aïdara, le ministre ne s’est pas fendu d’un discours politique, affirmant que serait mal placé, vu le lieu où il se trouve.



Chérif Aïdara, après avoir formulé des prières à l’endroit de l’assistance, a demandé à tous ses talibés de voter «pour que la coalition Bby ait la majorité à l’assemble nationale ».



Tenant à préciser qu’il ne faisait pas de la politique, le chef religieux a tout simplement déclaré que «nous faisons notre devoir, en nous mettant derrière la personne que Dieu a choisie ».



Il a demandé solennellement aux jeunes qui accompagnaient Mame Mbaye Niang, de ne pas se verser dans la violence, car dit-il, «le Sénégal est un et indivisible ».



Le ministre de la Jeunesse a profité de cette occasion, pour réaffirmer sa détermination dans la «non-violence », en disant que sa politique est axée sur la vérité et un programme bien établi, « à la différence de l’opposition qui n’a rien à proposer, aucun programme ».



Rejoint par son frère de parti et tête de liste, Amadou Bâ, les ministres ont sillonné et rendu visite aux différents dignitaires et imams des HLM.



Amadou Bâ en s’adressant aux commerçants a réaffirmé l’engagement du président de la République envers les marchands ambulant et leur a demandé sans détour de dire à qui veut l’entendre, que « tous les commerçants du marché des hlm sont derrière Macky Sall ».



La Tribune