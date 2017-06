Manger des frites de pommes de terre peut doubler votre risque de décès précoce. Explications

Une étude récente publiée dans l’American Journal of Clinical Nutrition indique que les gens qui mangent des pommes de terre frites deux fois ou plus dans la semaine, doublent le risque de mort prématurée par rapport à ceux qui les évitent.



Les chercheurs ont cependant noté que manger des pommes de terre qui n’ont pas été frites n’était pas lié à un risque similaire de mortalité précoce.

L’étude a traqué 4 440 personnes âgées de 45 à 79 ans sur une période de huit ans pour étudier l’arthrose. Cette équipe de chercheurs a décidé de mettre temporairement en évidence le principal problème de l’arthrose et d’examiner la consommation de pommes de terre par les participants.

Ainsi, les chercheurs ont divisé les participants de l’étude en sous-groupes en fonction de la fréquence à laquelle ils ont mangé des pommes de terre chaque semaine. Au cours des huit années, 236 personnes parmi les participants sont décédées.



Modérer la consommation de pommes de terre, patates, marrons… En analysant les données pour chaque groupe, Veronese et son équipe ont constaté que ceux qui mangeaient des pommes de terre frites deux à trois fois par semaine ont doublé leurs risques de mourir tôt par rapport à ceux qui ne mangeaient pas de pommes de terre frites. Les pommes de terre, les patates, les marrons et toute autre préparation nécessitant une frite sont tous inclus sous le parapluie des « pommes frites ».

L’âge ou le sexe des participants n’a pas influencé le résultat, mais les données montrent que les hommes étaient plus susceptibles que les femmes et les participants plus jeunes étaient plus susceptibles que les participants plus âgés de profiter des aliments frits.

L’étude a été menée par le Dr Nicola Veronese, auteur principal de l’étude, et scientifique au Conseil national de recherches de Padova (Italie).



