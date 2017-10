Mangoné Thiam My Medina Schools : "Ce projet a pour but d'aider et d'apporter un soutien à la scolarisation des enfants de la Médina" "Le projet My Médina a été créé pour aider les enfants des écoles de la Médina à acquérir des fournitures scolaires et à participer à toutes les activités se rattachant directement ou indirectement au bon fonctionnement du projet scolaire des enfants", a déclaré Mangoné Thiam, fondateur de cette association. Il a tenu ces propos hier lors d'une rencontre avec les élèves pour une distribution de fournitures scolaires à la Médina.



Rédigé par leral.net le Jeudi 19 Octobre 2017 à 09:48

"Il faut rappeler d'abord que l'école est gratuite au Sénégal. Je suis né à la Médina et j'y ai grandi. Pour ma part, j'ai eu la chance d'aller dans des écoles autres que celles de la Médina en centre ville de Dakar; où sont scolarisés les enfants de familles modeste et aussi ceux issus de milieux plutôt aisés. Je suis moi même issu d'une famille modeste et je côtoyais des professeurs français expatriés en Afrique, des camarades d'écoles issus de familles plutôt aisées et le soir je retrouvais une mixité au sein de ma très chère Medina rythmée par les tracas quotidien des uns et des autres liés entre autres à la scolarité des enfants.



Cela m'a toujours marqué l'esprit dès le plus jeune âge", raconte Mangoné Thiam et de poursuivre, de nombreuses personnes ont arrêté l'école par faute de moyen, je me suis donc senti touché par cette cause et aujourd'hui je voudrais aider et apporter mon soutien a tous ces enfants de la Médina qui ont malgré tout la chance d'aller à l'école gratuitement mais qui peine à assurer leur scolarité, conclu-t-il.



Ndèye Safiétou Nam

