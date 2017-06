Manifestation à Kanilai : Deux frères de l’ancien président Jammeh portés disparus

Edward Jammeh, un des frères de l’ancien homme fort de Banjul par ailleurs, chef du village local de la maison de l'ancien président Yahya Jammeh, soupçonné d'avoir mené une manifestation qui s'est révélée violente dans le sud-ouest de la Gambie, est introuvable, selon les sources policières.



L’autre frère de Jammeh, Sainey Jammeh, qui fait également l'objet d'une enquête sur la liquidation des actifs de Jammeh de sa ferme, est lui aussi en cabale.



Sainey a été vu dans une vidéo menaçant de prendre des mesures pour retrouver le contrôle des biens de son frère gelés par un tribunal de Gambie le mois dernier.



Les habitants de Kanilai et des villages des environs se sont rassemblés hier dans l'après-midi pour une manifestation. Ils ont mis le feu à des pneus sur la route et ont commencé à marcher pour protester contre la présence de l'armée gambienne ainsi que de soldats de la Cédéao dans la région, une présence, selon eux, injustifiée et illégitime.



Une enquête de la police gambienne est en cour pour mettre la main sur les responsables de ces manifestions dont les deux frères de l’ancien président Yayah Jammeh.