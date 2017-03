Manifestation contre Macky Sall à Génève et Paris: Aliou Sall dénonce un "comportement irresponsable, violent, irrévérencieux" de l'oppsotion

Rédigé par leral.net le Dimanche 26 Mars 2017 à 16:55 | | 0 commentaire(s)|

Le maire de Guédiawaye dénonce un "comportement irresponsable, violent, irrévérencieux et enfantin", en rapport avec la violente manifestation de l'opposition avant-hier, devant la résidence de l'ambassadeur du Sénégal à Paris. Quelques membres de l'opposition ont manifesté d'abord en Suisse, ensuite France devant la résidence du Chef de l'Etat à Paris, au moment où les gens se réunissaient tranquillement. "Pour moi, ces gens se sont permis de marcher sur le drapeau du Sénégal. Car, ce comportement est irrévérencieux, irresponsable et enfantin", a déclaré Aliou Sall, faisant allusion de la présence sur les lieux du chef de l'Etat, Macky Sall.



Selon le frère du Président Sall, ce qui disent la Justice ne s'intéresse qu'aux membres de l'opposition cautionnent l'impunité. Car, "c'est comme si au Sénégal, le fait d'acheter une carte de l'opposition donne droit au détournement de deniers publics et à l'impunité totale. Ce n'est pas le Sénégal de Macky Sall qui va entrer dans cette situation", a-t-il averti.



Aliou Sall s'exprimait samedi lors d'un meeting de ralliement à l'Alliance pour la République (Apr) du mouvement "citoyen tawfekh" de Racine Bâ. Parlant des Législatives du 30 juillet et des ambitions que lui prêtent ses adversaires, il déclare : "personnellement, je veux pas être Président ni vice-président de l'Assemblée nationale, par contre personne ne m'empêchera de briguer le suffrages des populations de Guédiawaye".

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook