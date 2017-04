Manifestations en Guinée: un mort, au moins 28 blessés

Une personne a été tuée et au moins 28 blessées depuis mardi dans des violences lors de manifestations de colère dans la ville minière de Boké, dans l'ouest de Guinée, a affirmé jeudi une source hospitalière.



Jusqu'à mercredi, les violences avaient fait dix blessés dont deux graves, toujours à l'hôpital de Boké, a expliqué cette source jointe au sein de cet établissement.



Mais l'un des deux blessés est mort dans la nuit de mercredi à jeudi, dans un hôpital géré par une compagnie minière à Kamsar (50 km de Boké) où il avait été évacué, a-t-elle affirmé.



Au total, jusqu'à jeudi, "nous avons recensé 28 blessés à l'hôpital de Boké, mais tout le monde ne vient pas chez nous, d'autres se font traiter dans les cliniques privées", a-t-elle déclaré.



Les protestations, qui ont commencé mardi et se sont poursuivies jusqu'à jeudi, visaient initialement à dénoncer la mort d'un jeune conducteur de moto-taxi, fauché lundi soir par un camion de transport de bauxite, selon plusieurs témoins contactés par téléphone depuis Conakry, à 300 km au sud de Boké.



Les manifestants ont ensuite exposé plusieurs griefs, dont les coupures de courant, le manque d'eau, des problèmes économiques et environnementaux.



Un responsable municipal a parlé de "dizaines de blessés" dans les violences, sans être en mesure de préciser des chiffres. Il y a aussi eu "une vingtaine d'arrestations jusqu'à aujourd'hui (jeudi) mais on a réussi à en faire libérer huit" mercredi, a-t-il ajouté. Selon un responsable de la gendarmerie, des renforts ont été envoyés de Conakry. De source officielle, le président Alpha Condé a dépêché une délégation de responsables conduits par le gouverneur de Conakry, le général Mathurin Bangoura, "pour tenter de ramener le calme", sans succès. Leur cortège a reçu des jets de pierre.