Manifestations religieuses : Vers ’’un cadre consensuel’’ entre le gouvernement et les autorités religieuses

Rédigé par leral.net le Mercredi 19 Avril 2017 à 23:42 | | 0 commentaire(s)|

Un cadre consensuel va bientôt être instauré entre le Gouvernement et les autorités publiques. C’est du moins une des recommandations fortes du président Macky sall lors du Conseil des ministres de ce mercredi 19 avril 2017.



En effet, dans le communique parvenu à la Rédaction de leral.net, le chef de l’Etat a invité le Gouvernement à définir "un cadre consensuel d’organisation des interventions publiques" pour chaque manifestation religieuse programmée, en vue d’accorder "une attention particulière à la disponibilité des services de base tels que l’eau, l’électricité, l’assainissement, l’hygiène, la santé".



Revenant sur "l’incendie tragique survenu au Daaka de Médina Gounas, le président Macky Sall a encore une fois présenter « les condoléances attristées et la compassion de la nation à la communauté musulmane, au Khalife Thierno Amadou Tidiane Bâ, aux familles des victimes, et souhaite un prompt rétablissement aux blessé", note le document.



A ce titre a demandé au gouvernement, "en relation avec les organisateurs de cette manifestation religieuse de dimension internationale, de prendre toutes les dispositions logistiques préventives, en vue d’un aménagement adéquat, d’une modernisation soutenue et d’une sécurisation optimale des lieux, installations et établissements de séjour des pèlerins du Daaka, ainsi que du renforcement des dispositifs d’adduction en eau potable de Médina Gounass et des localités polarisées".



Landing DIEDHIOU, Leral.net

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook