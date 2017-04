Mankeur Ndiaye: « Il ne peut pas y avoir de cohabitation au Sénégal »

Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur est d’avis que : «la cohabitation est un concept impropre, car il ne peut pas y avoir de cohabitation au Sénégal. C’est important de le préciser, il ne peut y avoir de cohabitation. Ce n’est pas possible».



Selon Mankeur Ndiaye, le régime politique sénégalais ne peut être comparé à celui de la France où c’est le gouvernement qui définit la politique et la met en œuvre.



«Quand en France, vous avez un président issu d’un parti et un Premier ministre issu d’un autre parti, comme dans la Constitution française, c’est le gouvernement qui définit la politique, c’est pourquoi on l’appelle cohabitation. Mais au Sénégal, il ne peut pas y avoir de cohabitation parce que, c’est dans la Constitution, c’est le président de la République qui définit la politique. Ce n’est pas le Premier ministre et son gouvernement», a déclaré le ministre et d’ajouter en persistant: «il ne peut y avoir de cohabitation au Sénégal, c’est un faux débat».



Landing DIEDHIOU, Leral.net