Mankeur Ndiaye : "Tant mieux si ma visite ait été annulée par Netanyahou, je n'étais pas demandeur"

Brouille entre Israël-Sénégal : « Nous sommes dans la continuité historique de nos positions. Le Sénégal fait partie des premiers pays à avoir reconnu la Palestine en tant qu’Etat. Le Sénégal a un engagement constant dans la question de la Palestine.



Depuis 1975, chaque année, l’Assemblée générale de l’ONU reconduit le Sénégal à la présidence du Comité pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien et ça se fait par vote secret. Nous avons toujours présenté devant l’ONU les résolutions sur le droit du peuple palestinien à l’indépendance. Cette année, l’Egypte, pour telle ou telle raison, n’a pas voulu porter le projet.



La Malaisie, qui est membre de l’Organisation de la conférence islamique, a décidé de porter le projet, appuyée par le Sénégal, le Venezuela et la Nouvelle-Zélande. La résolution a été adoptée. Cette position, nous l’avons prise et nous l’assumons, quelles que soient les sanctions qui ont été notifiées avant-hier, mercredi au Gouvernement par Israël.



Elles tournent autour des programmes de coopération, qui ne sont pas aussi denses que cela pour affecter le développement des localités où ils se déroulent. Israël a rappelé son ambassadeur, mais il a nommé un chargé d’affaires qui continue à diriger son ambassade.



Donc il ne s’agit pas d’une rupture des relations diplomatiques. Ils ont aussi annulé la visite que je devais effectuer en Israël à partir du 16 janvier prochain. Tant mieux si ma visite est annulée, parce que c’est le Premier ministre, Benyamin Netanyahou, qui m’avait invité.



Nous avons fait ce que nous avions à faire dans cette affaire. Israël est un Etat souverain, le Sénégal itou. Nous avons pris acte de ces mesures, tout en réaffirmant les fondements de notre tempête va passer, la normalité va revenir et l’ambassade d’Israël reprendra ses activités. L’aéroport lui est ouvert. »



L’OBS