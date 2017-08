Mankeur Ndiaye confirme l’arrivée à Dakar, ce mercredi, de 17 Sénégalais pour immigration illégale : Assane Diouf en fera-t-il partie?

Le Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur informe de l’arrivée à Dakar, le mercredi 30 août 2017, de 17 sénégalais ayant fait l’objet “d’ordonnances judiciaires définitives d’expulsion des Etats Unis d’Amérique” pour immigration illégale et deux (02) cas d’actes d’agression.



Le Sénégal a demandé et obtenu des autorités américaines que l’opération de rapatriement se fasse en toute sécurité et dans le respect de la dignité de nos compatriotes.



Fait à Dakar, le 29 août 2017