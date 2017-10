Mankeur Ndiaye dans ses nouveaux habits : « Je travaillerai aussi à consolider les acquis engrangés par le CN-ITIE »

L’ancien ministre des Affaires étrangères qui souligne qu’«aujourd’hui, la Norme évolue, s’engage dès à présent, à travailler davantage sur les défis qui se profilent à l’horizon : la propriété réelle, la déclaration par projet, le commerce des matières premières, le mainstreaming (intégration des systèmes d’information en passant des rapports au rapportage) ».



« Je travaillerai aussi à consolider les acquis engrangés par le CN-ITIE sous le leadership du Ministre Ismaïla Madior Fall, en matière de mise en œuvre de la Norme ITIE, notamment en renforçant ses principes de fonctionnement tels que le consensus, la collégialité, l’inclusivité, la responsabilité, la transparence et la redevabilité.



C’est le lieu pour moi, de souligner que nous devons tout mettre en œuvre pour surmonter les obstacles auxquels sont souvent confrontés les groupes multipartites : à savoir les faible taux de présence, les problèmes de tenue des dossiers et le renforcement des capacités dans le secteur des hydrocarbures. Mais aussi et surtout, il faut résolument nous atteler à relever les niveaux d’engagement des membres du CN-ITIE dans le débat public sur les questions relatives au secteur extractif », promet-il.



Dans ce cadre, il a invité tous les membres du CN-ITIE, « à s’impliquer » dans la préparation et l’organisation de l’Atelier national prévu le 02 Novembre 2017, sous la Présidence de Monsieur le Premier Ministre, et des ateliers régionaux de dissémination des Rapports ITIE 2015 et 2016, qui constituent des moments forts de partage avec les populations des résultats des Rapports ITIE (…)



Auparavant, Mankeur Ndiaye a eu des mots aimables à l’endroit du président de la République, Macky Sall. « C’est avec un plaisir renouvelé que je m’adresse à vous en tant que nouveau Président du Comité national ITIE. Mais, vous me permettrez d’abord, de remercier le Président de la République pour sa confiance en me nommant à la tête du Comité national ITIE et de lui renouveler ma loyauté. Je voudrais féliciter le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux pour le travail abattu avec le Comité national et lui souhaiter plein succès dans sa nouvelle mission », a-t-il, d’emblée, souligné.



Le ministre a, également, adressé ses vives félicitations à tous les membres du Comité national pour la supervision du processus ITIE au Sénégal. Il relève que depuis octobre 2013, la mise en œuvre de la Norme par le Comité national composé de membres de l’Administration, de la société civile et des compagnies pétrolières, minières et gazières a permis « de renforcer » la bonne gouvernance sur tous les maillons de la chaîne de valeur des industries extractives.



« L’adhésion volontaire du Sénégal à l’ITIE décidée par le Président Macky Sall, s’inscrit dans un contexte global de réformes visant à améliorer la gouvernance du secteur extractif. L’ITIE, en tant que norme mondiale pour la bonne gestion des ressources pétrolières, gazières et minières, permet aux citoyens d’avoir des informations sur le cadre légal et institutionnel du secteur extractif, les procédures d’octroi des licences et des permis, les données de production et d’exportation, la collecte, l’utilisation et l’affectation des revenus issus du secteur extractif, ainsi que sa contribution au développement économique et social », affirme M. Ndiaye. A l’en croire, cette publication se fait dans le cadre du Rapport de conciliation ITIE produit chaque année.



Le président du Comité ajoute que " la publication des deux premiers Rapports de conciliation portant sur les années fiscales 2013 et 2014, a sans aucun doute permis à notre pays, en deux exercices seulement, faut-il le rappeler, de faire des progrès importants dans la marche vers la transparence optimale de la gestion du secteur extractif (…)"







La rédaction de leral.net