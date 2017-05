Mankeur Ndiaye, ministre des Affaires étrangères,:« Gazprom va échanger avec le ministre de l’Economie, et le directeur de Petrosen »

Le président de la république, Macky Sall, prévoit d’effectuer prochainement une visite en Russie, pays avec lequel le Sénégal « compte développer et intensifier » des relations de coopération, a annoncé, mercredi, à Dakar, le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, Mankeur Ndiaye.



M. Ndiaye s’adressait à des journalistes à l'issue d’une audience que le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne a accordée au vice-ministre russe des affaires étrangères, Mikhail Bogdanov. « Cette visite de M. Bogdanov est une manière de préparer la visite officielle que Macky Sall compte effectuer en Russie », a indiqué Mankeur Ndiaye, sans en préciser la date à l’Aps.



« Je voudrais exprimer la ferme volonté du gouvernement du Sénégal de développer et d’intensifier les relations de coopération avec la Russie, qui est un très grand pays, qui joue un rôle important dans le monde et au sein du Conseil de sécurité des Nations-Unies dont il est membre permanent », a-t-il déclaré.



« On peut s’attendre à plusieurs accords, le représentant de Gazprom va échanger avec la ministre de l’Economie, de même que le directeur de Petrosen. Des chantiers sont ouverts et cela nous permet de préparer la visite du Premier ministre et celle du Président Macky Sall en Russie. Nous n’avons pas encore de date », a dit Mankeur Ndiaye.



« Il s’agit de diversifier la coopération économique dans les secteurs stratégiques comme le pétrole et le gaz. Le Sénégal a découvert du pétrole et le Président Macky Sall a la volonté de diversifier les partenariats dans ce domaine », a-t-il indiqué.



Vice-ministre russe des Affaires étrangères, Mikhail Bodanov, « est venu avec Gazprom, cela montre que le Sénégal a la volonté de diversifier sa coopération avec toutes les compagnies pétrolières à travers le monde », a souligné Mankeur Ndiaye. « Nous avons échangé dans beaucoup de domaines, la coopération en matière de gaz, de pétrole, de pêche et de sécurité. Et nous allons poursuivre nos échanges sur les questions diplomatiques dans le monde entier », a-t-il poursuivi.



