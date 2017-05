Mankeur Ndiaye salue la nomination de Jean-Yves le Drian au Quai d’Orsay: « C’est un ami du Sénégal »

L’entrée de Jean-Yves Le Drian dans le nouveau gouvernement français comme le ministre de l’Europe, des Affaires étrangères est un « atout important » qui va « forcer » les relations franco-africaines, a réagi mercredi le ministre sénégalais des Affaires étrangères, Mankeur Ndiaye.



Le choix porté par le nouveau Premier ministre, Edouard Philippe, sur M. Le Drian, ex-ministre de la Défense, pour diriger la diplomatie française sous le magistère de Emmanuel Macron, est un « signe annonciateur » de « grandes avancées » dans les relations diplomatiques, sécuritaires, économiques, etc., entre la France et le Sénégal, s’est réjoui M. Ndiaye.



«Jean-Yves Le Drian est un ami du Sénégal », a dit, dans un entretien téléphonique avec l’APS, le ministre sénégalais qui se trouvait mercredi à Paris.

« Nous avons travaillé en intelligence et en étroite collaboration depuis quatre ans, sur les questions sécuritaires au Sahel et dans le continent en général », a rappelé Mankeur Ndiaye, en parlant de son nouvel homologue français.



Le nouveau chef du Quai d’Orsay « connaît bien les enjeux sécuritaires en Afrique et dans le monde », a ajouté M. Ndiaye. « Jean-Yves Le Drian, qui était le point focal de la France au Forum sur la paix et la sécurité de Dakar, avait travaillé avec nous en toute complicité et en toute franchise pour la réussite de la première, de la deuxième et de la troisième édition », a-t-il tenu à rappeler.



« Nous nous sommes entretenus il y a quelques mois et il a réaffirmé son engagement à poursuivre son accompagnement et la participation de la France à ce forum dont la quatrième édition aura lieu les 13 et 14 novembre 2017 », a poursuivi Mankeur Ndiaye.



Il estime qu’avec la nomination de M. Le Drian aux Affaires étrangères, « de nombreuses perspectives s’ouvrent », en vue de « l’approfondissement des relations (…) de tous ordres avec la France ». Sur le plan économique, l’Agence française de développement étant placée sous la tutelle du ministère des Affaires étrangères, Mankeur Ndiaye dit être convaincu que « la participation de cette institution à la construction du Train Express Régional de Dakar sera grandissante ».

Jean-Yves Le Drian, membre du Parti socialiste, a dirigé le ministère français de la Défense dans les gouvernements de Jean-Marc Ayrault, Manuel Valls et Bernard Cazeneuve, de mai 2012 à mai 2017.



En Afrique de l’Ouest et du Centre, il s’est fait remarquer par l’intervention de l’armée française dans la lutte contre les groupes djihadistes dans le nord du Mali, depuis janvier 2017, le déploiement des opérations militaires « Barkhane » dans le Sahel, et « Sangaris » en République Centrafricaine.



Le Quotidien