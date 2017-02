Mankeur Ndiaye sur l'échec de la candidature du Pr. Bathily : « Nous regrettons que la solidarité sous-régionale n’ait pas fonctionné »

Mankeur Ndiaye, le ministre des affaires étrangères est revenu sur la non-élection du Professeur Abdoulaye Bathily à la présidence de la Commission de l’Union Africaine lors du 28e Sommet de l’UA à Addis-Abbeba. Selon le ministre des affaires étrangères cet « échec » peut être qualifié de regrettable puisque certains pays de la sous-région ont voté contre le Sénégal.



Face à la presse ce jeudi, le ministre des Affaires étrangères du Sénégal a déploré le manque de soutien de quelques pays de la CEDEAO qui ont voté contre le Sénégal et son candidat.



Balayant d’un revers de main l'idée d'un isolement diplomatique, le ministre des affaires étrangères Mankeur Ndiaye considère que c’est plutôt le jeu de positionnement et la mise en avant des intérêts personnels qui ont amené certains pays de la Cedeao à voter contre le candidat du Sénégal.



« Nous regrettons que la solidarité sous-régionale n’ait pas fonctionné. D’autres pays ont certainement d’autres loyautés, car ils ont voté pour des candidats non sous-régionaux », a laissé entendre le ministre Mankeur Ndiaye.



Au demeurant après avoir remercié le professeur Abdoulaye Bathily pour son engagement, le ministre des affaires étrangères Mankeur Ndiaye a tenu à rappeler que le Sénégal restera fidèle à ses engagement et continuera à faire montre de cette loyauté reconnue par ses pairs.



Toutefois fois, le ministre Mankeur Ndiaye a souligné que le Comité d’évaluation se penchera sur la question dans les prochains jours pour tirer toutes les conséquences de cet échec de la candidature du professeur Abdoulaye Bathily à la présidence de la Commission de l’UA.



Landing DIEDHIOU, Leral.net