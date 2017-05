« Manko Taxawu Sénégal "essaie de vendre des « produits périmés, encastrés dans une vielle boite", selon BBY

Le vendredi 12 mai 2017, le Secrétariat Exécutif Permanent (SEP) qui a procédé à l’installation du bureau de la Cellule de Communication de la Coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY) n’a pas manqué de tirer à boulets rouge sur la coalition Manko Taxawu Senegaal qu’il assimile à une « horde » qui essaie de vendre des produits périmés, encastrés dans une vielle boite »



Le SEP de BBY a décidé, en perspective des Législatives, de densifier sa communication et sa présence dans le débat public.



« Leur stratégie commerciale destinée à vendre des produits périmés, encastrés dans une vielle boite, démontre à suffisance que le « Manko Taxawu Sénégal » n’est que la canne d’un vieil et pseudo-empereur déchu, qui continue de nourrir son projet funeste de dévolution monarchique, définitivement éventré par le vaillant peuple du 23 juin 2011 », a déclaré le SEP BBY.



Et c’est pourquoi la le Secrétariat Exécutif Permanent (SEP) entend ne plus laisser «le plus petit espace à la manipulation et à l’imposture orchestrées par des aigris revanchards. Face à une horde sans projet, ni proposition alternative au PSE ; irresponsable et déterminée à persister dans son égarement, nous avons le devoir d’éclairer nos concitoyens et d’empêcher à tout prix la désinformation, la rumeur et l’intoxication de l’espace public. Nous demeurons le camp de l’espoir face au camp passéiste, hostile au progrès et à la marche de l’histoire, qui s’enfonce dans une page déjà tournée par les sénégalais ».



Enfin pour ceux qui nourrissent le rêve de voir la coalition BBY exploser en mille morceaux, en perspective des prochaines élections législatives, le SEP leur promet déchanter car, « malgré le choc légitime des ambitions, la coalition ira unie et en rangs serrés aux prochaines élections pour défendre son projet progressiste pour le Sénégal. Tous ses membres se rangeront naturellement derrière l’arbitrage du Président de coalition en accord avec les leaders ».



In fine, BBY atout simplement promis au Président Macky SALL, d’être « une citadelle imprenable au soir de 30 juillet 2017 qui rayonnera en février 2019 », lors de la Présidentielle.



Massène DIOP Leral.net