Manko Wattu Guédiawaye: Malick Gackou, tête de liste

S’il ne tenait qu’à la jeunesse de Manko Wattu Guédiawaye, le président du Grand Parti (Gp), Malick Gackou, allait être la tête de liste des forces de l’opposition pendant les prochaines élections législatives dans le département. Le coordonnateur Bassirou Mbacké Diatta et ses camarades ont fait face à la presse hier, pour porter leur choix sur la personne de Gackou pour diriger les listes de l’opposition. «Le constat est unanime. La situation socio-économique de Guédiawaye est inadmissible. La pauvreté est en train de gangrener les populations du département. Conscients de cela, nous avons jugé nécessaire, avant les élections, d’appeler les dignes fils de Guédiawaye à être unis et sur le terrain, main dans la main, pour faire face à tous les fossoyeurs de la ville», a déclaré le coordonnateur de la jeunesse de Manko Wattu Guédiawaye.



Aussi, M. Diatta et ses camarades ont demandé au président Malick Gackou, malgré sa posture nationale, d’accepter la main tendue de la jeunesse de Guédiawaye. «On lui demande de venir diriger la tête de liste. On en appelle à toute l’opposition et les acteurs de la société civile à se joindre à nous pour le triomphe des listes de Manko Wattu. Je tiens à dire que les cas de transfert dont le maire Aliou Sall en est le premier cas, ne prospéreront pas dans le département. Nous ferons face à ça. Le président Gackou n’est pas l’alter ego du maire Aliou Sall. Le leader du Grand Parti a une posture nationale. On a fait appel à lui pour qu’il incarne les valeurs de Guédiawaye», ont-ils déclaré.



les Echos