Manko Wattu Senegaal : Le mandat de Mamadou Lamine Diallo arrivé à terme, Pape Diop annoncé Mamadou Lamine Diallo est toujours coordonnateur de Manko Wattu Sénégal, mais son mandat est arrivé à terme. Dans la plus grande discrétion, son remplacement est agité dans certains cercles. Et un nom émerge du lot : Pape Diop est pressenti pour le remplacer.

Jeudi 23 Mars 2017

Ça va en principe bientôt changer à Manko Wattu Sénégal ! Et pour cause, le mandat de son actuel coordonnateur Mamadou Lamine Diallo est arrivé à terme depuis le 14 mars dernier. Il a été désigné coordonnateur le 14 décembre 2016, pour trois mois non renouvelables.



Dès lors, au sein du front de l’opposition, des membres commencent à agiter la nécessité de son changement. Surtout qu’au sein de la coalition de l’opposition, tout le monde n’est pas satisfait de son magistère.



«La coordination de Malick Gakou était plus dynamique. Il y avait chaque semaine une activité forte de Manko qui occupait la une des médias et l’attention de l’opinion», soutient un membre du front sous le sceau de l’anonymat. Il en veut pour preuve la grande marche de l’opposition du 14 octobre 2016, la lettre adressée au chef de l’Etat, la rencontre avec Macky Sall (même si plusieurs leaders n’y ont pas pris part et les nombreuses autres actions).



Or, comme le précise notre interlocuteur, Manko est entrée presque en léthargie et on le sent de moins en moins, depuis l’arrivée de Mamadou Lamine Diallo à sa tête. Une situation que déplorent plusieurs membres qui veulent que la structure fédératrice de l’opposition redevienne ce qu’elle était, sous Gakou. C’est-à-dire une coalition dynamique, entreprenante, qui occupe le terrain politique et médiatique et qui bouscule le pouvoir.



Déjà des noms sont avancés pour son remplacement. Parmi eux, le leader de Bokk Gis-Gis, Pape Diop. Mais des membres de la structure ne sont pas favorables à sa présidence. Ils lui reprochent de ne pas être assidu aux rencontres du front. A la place de Mamadou Lamine Diallo, ils préfèrent un leader plus présent et plus actif, afin de redonner au front la vitalité et le dynamisme de ses trois premiers mois. Ce qui est d’autant plus important, pour eux, qu’on va vers des échéances électorales et déjà, il y a beaucoup de fronts sur lesquels l’opposition doit faire face au pouvoir.



Même si Mamadou Lamine Diallo a été désigné coordonnateur pour trois mois non renouvelables, ce n’est pas étonnant qu’il reste encore en place, alors que son mandat est arrivé à terme depuis presque dix jours. En effet, le même problème s’était posé avec Malick Gakou. Alors qu’il avait été choisi coordonnateur pour un mois, en conformité avec le code de conduite de Manko Wattu Sénégal, il a été prolongé deux fois, avant de décider de lui-même, de céder la place. Cela avait d’ailleurs suscité l’irritation de plusieurs membres du front, dont le professeur Malick Ndiaye qui l’avait dénoncé publiquement.



Les Echos

