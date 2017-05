Mankoo Taxawou Sénégal : Une hérésie politique (Par Ibrahima Bâ)

Nous l’avions prédit et c’est arrivé, Mankoo Taxawu Senegaal est une coalition qui serait mort-née du fait de son caractère hétérogène: les frustrés de Benno qui s’allient aux déchus du pouvoir précédent. Dès l’abord, les bases objectifs une coalition politiquement viable sont biaisés, c’est pourquoi, Abdoul Mbaye, ancien Premier Ministre destitué par le Président Macky SALL refuse de partager une coalition électorale avec « ceux qui ont les mains sales » en l’occurrence le Pds et ses affidés.



En guise de rappel, la coalition politique dénommée Front pour la Défense du Sénégal/ Mankoo Wattu Sénégal avait été mise sur le 01 Septembre 2017, avec comme plateforme politique « lutter contre les dérives du régime du Président Macky SALL ». Un conglomérât de frustrés et de déçus se sont mis ensemble pour semble-t-il, défendre la République. Et c’est au forceps, qu’ils sont arrivés à mettre en place cette coalition ; les menaces de Babacar Gaye résonnent encore dans nos méninges. Il avait promis la Géhenne a tout contrevenant qui se mettrait en marge de ce nouveau vent qui doit forcement souffler pour ceux qui s’opposent au Président Macky SALL.



Une coalition qui doit faire face à l’épineuse question du leadership, le premier germe de division. Pour pallier cette situation, les leaders avaient trouvé une mesure transitoire de la présidence tournante. Cependant, le problème reste entier.



Au commencement c’était une plateforme politique pour lutter contre le régime du Président Macky SALL et cette fusion-éclatement se mue en une hypothétique coalition électorale : Mankoo Taxawu Senegaal, composée des membres de la problématique Mankoo Wattu Sénégal et de l’Initiative 2017, une coalition née a la suite de l’incarcération du Maire de Dakar. Les termes de l’alliance restent encore flous au regard de la composition des partis et mouvements qui ont des intérêts aux antipodes du discours publique servi au peuple.



A l’arrivée, nous assistons a dispersion des forces : trois partis ou coalitions de la même coalition ont déposés leur caution au niveau de la Caisse de Dépôt et de Consignation pour semble-t-il parer à toutes les éventualités. Car, la tête de liste demeure un goulot d’étranglement qui a fini par asphyxier ce bébé à peine né. Un jeu de cache-cache qui en dit long sur ce rassemblement de frères ennemis.



En fin de compte, la rupture est définitivement consommée entre le Pds et ses affidés et l’Initiative 2017 qui tient coûte que coûte à désigner Khalifa SALL, tête de liste de la Coalition.



Nous pensons que ces partis et coalitions qui composent Mankoo Taxawu Senegaal ne sont mûs que par leurs intérêts purement individuels et égoïstes. La défense du peuple est un discours de façade auquel ils n’ont jamais cru.

Mon leitmotiv a été que cette coalition ne résistera pas à ses propres contradiction et je demeure convaincu que notre coalition, Benno Bokk Yakaar sortira vainqueur à l’issue de cette élection législative.



2017 NIOKO RESS, une majorité absolue pour la Coalition Benno Bokk Yakaar



Ibrahima BA, Conseiller Municipal et Départemental à Koussanar