Mankoo Taxawu Senegaal: Idy a parrainé Fada

Avant-hier, beaucoup de personnes, dont des journalistes, ont été étonnées de voir le nom de Modou Diagne Fada dans la coalition de Mankoo Taxawu Senegaal.



La question était la suivante : depuis quand le président de « Les démocrates réformateurs/ yeesal » a commencé à flirter avec Oumar Sarr et Cie et qui l’a démarché ? Parce que, jusqu’à la semaine dernière, Modou Diagne Fada, Souleymane Ndené Ndiaye et d’autres leaders, étaient en discussion avancée pour la mise en place d’une coalition.



Eh bien, « les Echos » a trouvé la réponse. De sources béton, c’est Idrissa Seck qui a discuté avec Modou Diagne Fada et l'a convaincu de la nécessité de rejoindre la coalition de l’opposition la plus représentative. Et quand le président de Rewmi l’a défendu devant ses autres alliés de l’opposition, la proposition fut bien accueillie et Fada a rejoint le groupe.



Les Echos