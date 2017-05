Mànkoo Taxawu Senegaal: L'opposition tient un "grand rassemblement le vendredi 19 mai "

Mànkoo Taxawu Senegaal sera dans la rue le vendredi 19 mai pour tenir ‘’un grand rassemblement” à 16 heures sur le Boulevard Général De Gaulle X rue 25 à Dakar.



Ainsi en a décidé la Conférence des leaders de Mànkoo Taxawu Senegaal qui s'est réunie ce jeudi 11 mai 2017 pour « la libération des otages politiques, la défense des libertés, ainsi que la sauvegarde des ressources naturelles notamment pétrolières”.



Se félicitant de l'immense espoir suscité par leur projet, Malick Gakou & Cie sont d’avis que l’adhésion de plusieurs dizaines d'organisations de toutes obédiences politiques, associatives, citoyennes à la cause de Mankoo; a déjà fini de créer la psychose dans les rangs du pouvoir.



« Bien évidemment, nos adversaires au pouvoir, déboussolés et totalement dans le désarroi comme le montrent les batailles de chiffonniers auxquelles ils se livrent sans désemparer, ne comptent que sur les difficultés évidentes que rencontrera l'élaboration d'une liste unitaire de ce vaste mouvement inclusif et populaire », note le communiqué parvenu à la Rédaction de Leral.net.



Au demeurant, le coordonnateur de Mankoo, Malick Gakou a apporté des éclaircissements sur les objectifs de leur coalition.



« Nous tenons à rappeler que, pour ses initiateurs, le seul et unique objectif de cette coalition Mànkoo Taxawu Senegaal, dans cette étape-ci, est de faire barrage à la dictature debout du Président Macky Sall afin de libérer les énormes forces de changement que recèle le Sénégal, de réhabiliter notre Assemblée Nationale et d’équilibrer les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire.



Il suit de ce qui précède, qu'il ne s'agit pas d'une alliance de partage de sièges de députés pour satisfaire des préoccupations personnelles, mais de mutualiser les sacrifices nécessaires à la victoire sur les forces de régression en vue de la mise en œuvre de la plateforme du 4 mai 2017 au bénéfice exclusif du Peuple Sénégalais ».



