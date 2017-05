Mankoo Taxawu Senegaal: Le Cirsem parle d’une "coalition d’humeur"

Le Comité des intellectuels républicains pour le suivi des engagements et de massification de l’alliance pour la république (Crsem), regroupant des cadres de l’Arp, constate que Mankoo Taxawu Senegaal est une opposition « sans proposition, une véritable coalition d’humeur ».



En effet, Lassana Sidibé et ses camarades notent que cette coalition de l’opposition « sert à organiser des manifestations et des rassemblements, créer des mouvements de mécontentement pour déstabiliser le pays ».



Par conséquent, ces cadres apéristes soulignent que le Sénégal est une démocratie qui a besoin d’une opposition qui critique, contrôle, propose, élabore et diffuse ses propositions dans chacun des domaines de la vie nationale pour l’intérêt exclusif du peuple.



Et le Cirsem d’exhorter le régime en place à accélérer la cadence des réalisations suffisantes pour la victoire aux prochaines échéances électorales.

walfquotidien