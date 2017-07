« Mankoo Taxawu Senegaal » alerte : « 240 534 Sénégalais seront privés de leur droit de vote » Rédigé par leral.net le Mercredi 19 Juillet 2017 à 10:54 | | 0 commentaire(s)| La coalition ‘’Mankoo Taxawu Senegaal’’ a informé, hier, que 240 534 Sénégalais sont sur le point d’être privés de leur droit de vote à cause de la Direction de l’automatisation des fichiers(DAF).



Face à la presse, hier, Ass Babacar Guèye, président de la commission électorale de ‘’Mankoo Taxawu Senegaal’’ a alerté l’opinion nationale et internationale, par rapport à la production des cartes d’identité et d’électeur CEDEAO : « à ce jour, le directeur de la Daf affirme que 5 200 000 cartes sont déjà produites sur les 6 240 534 qui représentent le nombre d’inscrits sur le fichier. Il confirme en outre que 500 000 cartes seront produites et livrées une semaine avant le scrutin. Ce qui signifie que les 240 534 autres cartes qui restent, ne seront pas tirées ».



« En clair, 240 534 Sénégalais seront privés de leur droit de vote par la faute de l’Etat », a souligné Ass Babacar Guèye. Avant d’ajouter : « c’est malheureux Sénégalais peuvent être de simples citoyens anonymes ou faire partie des 15 040 candidats députés issus des 47 listes à raison de 320 par liste ».



Le président de la commission électorale de ‘’Mankoo Taxawu Senegaal’’ a également demandé aux autorités de prendre toutes les dispositions nécessaires pour « corriger toutes les erreurs matérielles constatées et dénoncées pour rétablir ces honnêtes Sénégalais dans leurs droits ».



